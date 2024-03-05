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ChatGPT научился читать свои ответы вслух

Источник:
The Verge
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Чат-бот ChatGPT получил новую функцию «Чтение вслух», которая озвучивает ответы на запросы пользователей с помощью одного из пяти голосов. Разработчики отмечают, что функция может пригодиться в дороге, когда пользователь не может отвлечься на экран устройства.

Функция «Чтение вслух» поддерживает 37 языков, язык ответа определяется автоматически. Возможность доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в фирменных приложениях ChatGPT для iOS и Android.

Для работы функции «Чтение вслух» в мобильных приложениях необходимо нажать и удерживать поле введенного запроса. В результате откроется специальный плеер, где можно выбрать настройки воспроизведения, приостановки или перемотки аудио-ответа.

В веб-версии чат-бота для активации функции «Чтение вслух» под текстом ответа отображается значок динамика.

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Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

GammiPluh

А как же ленд лиз? А как же добрая воля и защита Европы от орды? Опять обманули эльфов?

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А в России кто-то кричал "Весь мир с нами" и что нам всё дадут безвозмездно, про ленд-лизы всякие? Не...