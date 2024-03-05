ChatGPT научился читать свои ответы вслух

Чат-бот ChatGPT получил новую функцию «Чтение вслух», которая озвучивает ответы на запросы пользователей с помощью одного из пяти голосов. Разработчики отмечают, что функция может пригодиться в дороге, когда пользователь не может отвлечься на экран устройства.

Функция «Чтение вслух» поддерживает 37 языков, язык ответа определяется автоматически. Возможность доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в фирменных приложениях ChatGPT для iOS и Android.

Для работы функции «Чтение вслух» в мобильных приложениях необходимо нажать и удерживать поле введенного запроса. В результате откроется специальный плеер, где можно выбрать настройки воспроизведения, приостановки или перемотки аудио-ответа.

В веб-версии чат-бота для активации функции «Чтение вслух» под текстом ответа отображается значок динамика.