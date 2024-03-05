Фадеев нелестно высказался о своих бывших музыкальных проектах

Продюсер Максим Фадеев привел ассоциации к своим музыкальным проектам Линда, Глюкоза и «Серебро». Большинство сравнений получились неприятными.

В соцсетях Фадеева попросили привести по три ассоциации к его бывшим музыкальным проектам. Продюсер выбрал три проекта: певиц Линду и Глюкозу, а также группу «Серебро».

«Линда — первенец, гордость, разочарование. Глюкоза — труд, интрига, любовь. Serebro — счастье, ужас, ад», — ответил Фадеев.

Также продюсер рассказал, что голос Глюкозы не принадлежит певице Наталье Чистяковой-Ионовой. Она была только актрисой, приглашенной в проект, потому что раньше снималась в «Ералаше».

Что касается группы Serebro, то Фадеев сообщил о скором возвращении проекта с новыми лицами.