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МИД России пригрозил выгнать немецких журналистов

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкие журналисты покинут территорию России, если власти Германии тронут российских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине, — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

МИД России в понедельник вызвал посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа. Ему было заявлено «о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии».

Российское внешнеполитическое ведомство также объявило Ламбсдорфу демарш, потребовав разъяснений в связи с разговором офицеров Бундесвера об атаках на Крымский мост.

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Политика #Мир
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