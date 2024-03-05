МИД России пригрозил выгнать немецких журналистов

Немецкие журналисты покинут территорию России, если власти Германии тронут российских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать сразу, чтобы все знали, об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине, — если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты», — сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

МИД России в понедельник вызвал посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа. Ему было заявлено «о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии».

Российское внешнеполитическое ведомство также объявило Ламбсдорфу демарш, потребовав разъяснений в связи с разговором офицеров Бундесвера об атаках на Крымский мост.