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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британия перестала считать Германию надежным союзником

Источник:
Times
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Глава немецких ВВС использовал незашифрованную связь для обсуждения секретов и раскрыл присутствие британских военных на Украине. Российская разведка прослушала этот разговор, что вызвало возмущение в Лондоне, приводит Times слова британских военных и политиков.

Бывший глава британской армии Лорд Даннатт заявил, что не может комментировать утверждения о британских войсках, но сказал, что офицеры немецких ВВС, разговаривавшие по незашифрованной линии, должны быть подвергнуты порицанию. «Я был очень разочарован, прочитав эту историю», — цитирует его Times.

Германия все больше воспринимается Великобританией и другими союзниками как ненадежная страна после выявления бреши в системе безопасности, которая потенциально может поставить под угрозу поставки оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет.

«Мы знаем, что в Германию проникла российская разведка, так что это просто демонстрирует, что они не являются ни безопасным, ни надежным союзником», — подчеркнул бывший министр обороны Бен Уоллес.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

sib_man9

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Tsubasa Ozora

А кормить на что семью?в 24-26 люди институт заканчивают и не факт,что на высокооплачиваемое место устроятся.

d6w58vnowu

а потом и до детей очередь дойдет?

pepelmetal

Потом поздоровался с воздухом и упал