Британия перестала считать Германию надежным союзником

Глава немецких ВВС использовал незашифрованную связь для обсуждения секретов и раскрыл присутствие британских военных на Украине. Российская разведка прослушала этот разговор, что вызвало возмущение в Лондоне, приводит Times слова британских военных и политиков.

Бывший глава британской армии Лорд Даннатт заявил, что не может комментировать утверждения о британских войсках, но сказал, что офицеры немецких ВВС, разговаривавшие по незашифрованной линии, должны быть подвергнуты порицанию. «Я был очень разочарован, прочитав эту историю», — цитирует его Times.

Германия все больше воспринимается Великобританией и другими союзниками как ненадежная страна после выявления бреши в системе безопасности, которая потенциально может поставить под угрозу поставки оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет.

«Мы знаем, что в Германию проникла российская разведка, так что это просто демонстрирует, что они не являются ни безопасным, ни надежным союзником», — подчеркнул бывший министр обороны Бен Уоллес.