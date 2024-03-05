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Такер Карлсон предрек США печальную судьбу Римской империи

Источник:
РБК
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Американский журналист Такер Карлсон считает, что Соединенные Штаты ждет печальная судьба Римской империи, погибшей из-за наплыва варваров.

«Как пал Рим? <...> Каждый согласится, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — приводит РБК Карлсона, сказанные им в видеообращении «Конец Америки».

Байден после прихода в Белый дом в 2021 году смягчил политику в отношении миграции, проблема с которой в США сохраняется. В течение 2023-го не раз фиксировали рост числа желающих въехать в страну.

«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну [США] наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона по официальной статистике, с того момента, как Джо Байден стал президентом», — отметил Карлсон.

По его словам, число нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах сейчас превышает население 32 штатов.

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Демократично горят, свободно как то