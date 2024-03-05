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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Движение поездов осуществляется в штатном режиме на станции Глушково, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. «В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена», — говорится в сообщении.

Прогремел взрыв и в Белгородской области. «ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.

Как заявило Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника.

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