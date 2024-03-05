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Минобороны РФ раскрыло возможные сценарии нападения на Россию

Источник:
ТАСС
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Нападения на Россию начнется с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, говорится в статье журнала Минобороны России «Военная мысль»

В странах НАТО создаются «объединенные оперативные формирования» (ООФ). Это межвидовые высокомобильные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной, приводит ТАСС выдержки из статьи, которая пока не опубликована на сайте журнала.

Наиболее ожидаемые формы применения ООФ — воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2-3 до 5-7) массированных ракетно-авиационных ударов.

При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки, говорится в статье.

До начала активной фазы операции оперативные формирования противника будут вести провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия, в том числе в целях контроля обстановки, считают авторы материала.

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