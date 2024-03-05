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Закон ужесточит правила работы маркетплейсов

Источник:
ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев подготовили законопроект о государственном регулировании деятельности маркетплейсов.

Законопроект устанавливает условия и требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом (договор об оказании услуг маркетплейса) и с владельцем пункта выдачи заказов, приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Отсутствие нормативного регулирования порождает у маркетплейсов «неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы на агрегаторах информации на товары, в том числе в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону, наложения строгих санкций за любые нарушения», отметили авторы законопроекта.

Одновременно документом также предлагается дать полномочия ФАС России по рассмотрению дел о нарушении соответствующих правил в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством.

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Жизнь #Законы #Торговля
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