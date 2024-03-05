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Медведев призвал выгнать послов из ЕС за отказ от встречи с Лавровым

Источник:
Sibnet.ru
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России нужно понизить уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев .

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза для разъяснений перед выборами президента России, но те отказались.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов», — написал Медведев в соцсети X.

Замглавы считает, что «на самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза – понизить»

Свой пост Медведев завершил на латыни фразой об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».

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