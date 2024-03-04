Железнодорожный мост подорвали в Самарской области

Взрывное устройство сработало на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, уточнила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что саперы нашли на опоре линии железнодорожного моста еще одно взрывное устройство, его обезвредили. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся терактом.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») по факту повреждения моста через реку Чапаевку. Максимальное наказание по указанной части статьи — 20 лет лишения свободы.

Ответственность за подрыв моста взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Мост был выбран в качестве цели потому, что через него якобы перевозят грузы военного назначения.