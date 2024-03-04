НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Железнодорожный мост подорвали в Самарской области

Источник:
Sibnet.ru
250 0

Взрывное устройство сработало на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, уточнила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что саперы нашли на опоре линии железнодорожного моста еще одно взрывное устройство, его обезвредили. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся терактом.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия») по факту повреждения моста через реку Чапаевку. Максимальное наказание по указанной части статьи — 20 лет лишения свободы.

Ответственность за подрыв моста взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Мост был выбран в качестве цели потому, что через него якобы перевозят грузы военного назначения.

Еще по теме
Запертого в квартире мальчика спасли в Новосибирске
Обнародована загадочная запись с затонувшего батискафа «Титан»
Киев обратился с просьбой передать погибших при крушении Ил‑76
Первая в сезоне трагедия в Шерегеше произошла со снегоходом
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлен первый генератор игровых запахов
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

corrector

Сибиряки жгут абрамсы, звучит как сюр, но радует