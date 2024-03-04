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Спутник NASA зафиксировал загадочное явление на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Спутник NASA «Терра» во время полета над Мексиканским заливом заснял необычные облака с огромными дырами правильной формы.

Полые облака из космоса
Полые облака из космоса
Фото: © NASA

Официальное название таких объектов — полые облака, подобные образования настолько громадные, что их хорошо видно даже из космоса. Полые облака ученые наблюдали и ранее, однако найти разгадку странного явления им удалось только недавно.

Исследователи выяснили, что полые облака образуются, когда самолеты пролетают сквозь слои средних высококучевых облаков, состоящих из переохлажденных капель. При этом чем меньше угол, под которым самолет пролетает через облака, тем больше полость.

По оценке ученых, сфотографированные облака «с дырками» возле западного побережья Флориды появились из-за близкого расположения международного аэропорта Майами, который ежедневно принимает порядка тысячи авиарейсов.

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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

corrector

Сибиряки жгут абрамсы, звучит как сюр, но радует