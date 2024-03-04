Спутниковый интернет Илона Маска установил рекорд скорости

Корпорации SpaceX удалось создать самый быстрый спутниковый интернет, сообщил основатель компании Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X.

По словам миллиардера, максимальная скорость передачи данных при подключении к спутникам Starlink составила 17 Мбит/с. Маск уточнил, что при тестировании к спутникам подключали смартфон Samsung Galaxy, работающий на базе ОС Android.

Маск подчеркнул, что смартфон технически никак не модифицировали. Согласно замерам, в среднем скорость спутникового интернета колебалась в значениях от 16,2 до 17,2 Мбит/с, задержка не превышала 1,6 миллисекунды.

Таким образом, по скорости спутниковый интернет Илона Маска уже сейчас может конкурировать с традиционным интернетом, который предоставляется сотовыми операторами. Бизнесмен ранее признался, что сам пользуется спутниковым интернетом без дополнительного оборудования.