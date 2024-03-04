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Медведев передал слова Путина о границах России

Источник:
РИА Новости
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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание. Первые» привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются.

«О наших границах точно и лаконично высказался президент: "Границы России нигде не заканчиваются"», — сказал зампред Совбеза, отметив при этом, что эти слова являются «очень хорошими».

Медведев также отметил, что территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Он напомнил, что это геостратегическое пространство неразделимо еще со времен древнерусского государства.

По словам Медведева, у людей на этих землях общий язык, общая религия, общее представление о повседневном привычном укладе жизни человека. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому обречены, подчеркнул политик.

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