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«Госуслуги» запустили сервис обращения в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «Электронная подача документов в суд» заработал на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры России.

Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтвержденную учетную запись на портале.

Через портал можно обратиться во все суды общей юрисдикции (по гражданским или административным делам), а также в Верховный Суд РФ (по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам).

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки, отмечается в сообщении.

Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.

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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

corrector

Сибиряки жгут абрамсы, звучит как сюр, но радует