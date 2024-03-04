«Госуслуги» запустили сервис обращения в суд

Сервис «Электронная подача документов в суд» заработал на портале «Госуслуг», сообщает пресс-служба Минцифры России.

Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтвержденную учетную запись на портале.

Через портал можно обратиться во все суды общей юрисдикции (по гражданским или административным делам), а также в Верховный Суд РФ (по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам).

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки, отмечается в сообщении.

Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.