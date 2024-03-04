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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Отряд российских «анимешников» взял опорник ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Штурмовая группа из молодых ребят-«анимешников» успешно захватила опорный пункт ВСУ и была награждена Орденами Мужества, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Один из штурмовиков, Станислав Гетманец с позывным «Байден», рассказал военкору, что вся их штурмовая группа состоит из молодых ребят до 25 лет. По его словам, отряд действовал успешно благодаря умелому командованию.

«Я вообще не супермен, не боец, не Рэмбо. Я, как отдельно взятая боевая единица, бесполезен. Я плохо стреляю, бегаю, но становлюсь эффективным только со своими товарищами», — уточнил военнослужащий.

Гетманец уточнил, что в тот день он с сослуживцами вернулся с другой задачи. Они уже собирались лечь спать, как их вновь подняли. ВСУ заняли опорный пункт и его срочно нужно было отбить.

Всю ночь отряд обстреливал опорный пункт из пулеметов и РПГ, сбивал дроны. Утром им удалось ворваться на позиции украинских бойцов, один был взят в плен, несколько сбежали, остальные были ликвидированы.

«Раньше было принято ругать, что мы потерянное поколение, смотрим мультики, играем в компьютер и никакой пользы обществу мы не приносим. Но в итоге вот, успешно работаем», — подытожил молодой боец.

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Оборона #Конфликты #Армия
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