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Курс биткоина пробил очередной психологический потолок

Источник:
Sibnet.ru
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Курс биткоина 4 марта превысил психологическую отметку в 65 тысяч долларов, следует из данных биржи Binance. Таким образом, самая популярная криптовалюта в очередной раз обновила годовой максимум.

В предыдущий раз первая криптовалюта торговалась выше 65 тысяч в ноябре 2021 года. Исторический максимум цены первой криптовалюты был достигнут 10 ноября 2021 года, тогда биткоин дорожал до 68,7 тысячи долларов.

Биткоин за последний месяц подорожал более чем на 50%, а его капитализация превысила 1,27 триллиона долларов. Параллельно активно растут и другие цифровые активы — так, криптовалюты из топ-10 за неделю подорожали на 10–30%.

Главный фактор подорожания биткоина — приток средств в американские спотовые биржевые фонды для биткоина, которые в январе получили одобрение американского регулятора. В конце февраля объем соответствующих торгов превысил 7 миллиардов долларов.

Еще один значительный фактор роста — так называемый халвинг, который ожидается в апреле. Это запланированное событие, которое предусматривает двукратное сокращение эмиссии новых биткоинов.

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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

corrector

Сибиряки жгут абрамсы, звучит как сюр, но радует