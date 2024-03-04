Курс биткоина пробил очередной психологический потолок

Курс биткоина 4 марта превысил психологическую отметку в 65 тысяч долларов, следует из данных биржи Binance. Таким образом, самая популярная криптовалюта в очередной раз обновила годовой максимум.

В предыдущий раз первая криптовалюта торговалась выше 65 тысяч в ноябре 2021 года. Исторический максимум цены первой криптовалюты был достигнут 10 ноября 2021 года, тогда биткоин дорожал до 68,7 тысячи долларов.

Биткоин за последний месяц подорожал более чем на 50%, а его капитализация превысила 1,27 триллиона долларов. Параллельно активно растут и другие цифровые активы — так, криптовалюты из топ-10 за неделю подорожали на 10–30%.

Главный фактор подорожания биткоина — приток средств в американские спотовые биржевые фонды для биткоина, которые в январе получили одобрение американского регулятора. В конце февраля объем соответствующих торгов превысил 7 миллиардов долларов.

Еще один значительный фактор роста — так называемый халвинг, который ожидается в апреле. Это запланированное событие, которое предусматривает двукратное сокращение эмиссии новых биткоинов.