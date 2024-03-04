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Суд отказал Надеждину в регистрации на выборы

Источник:
Sibnet.ru
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Верховный суд России отказал политику Борису Надеждину в регистрации на выборы президента страны, решение вступило в силу.

«Решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

До этого апелляционная инстанция Верховного суда РФ отказалась удовлетворить жалобу политика Бориса Надеждина на отказ в подаче иска, в котором он пытался оспорить форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента.

21 февраля Верховный суд РФ отклонил иск политика о пересмотре решения Центральной избирательной комиссии страны, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства. Этот иск стал третьим, который Надеждин подал в инстанцию.

Очередные выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Всего на пост главы государства претендуют четыре человека, которых уже зарегистрировал ЦИК РФ — Владимир Путин, Николаев Харитонов, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков.

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Политика #Россия
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corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

Удавиков

англосаксы всегда всё делают исподтишка