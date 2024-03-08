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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шведы стали скупать бункеры из‑за страха перед Россией

Источник:
Guardian
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Шведы, опасаясь нападения России, раскупают ядерные бомбоубежища времен холодной войны после того, как шведское правительство призвало готовиться к возможной войне, пишет Guardian со ссылкой на риелторов.

В Швеции также процветает строительство частных ядерных убежищ для богатых на случай обострения ситуации в Европе. С начала СВО и после вступления страны в НАТО многие начали опасаться нападения со стороны России, говорят эксперты.

Бомбоубежища в Швеции стали появляться во время Второй мировой войны, однако большинство было построено во время холодной войны. Чаще всего они находятся под жилыми зданиями, школами и спортзалами, а в крупных городах могут вмещать до 16 тысяч человек. 

Власти завершили программу в 2002 году, и с тех пор сеть из 64 тысяч бункеров, где способны укрыться 7 миллионов человек, порядком устарела, хотя в теории их можно использовать.

Правительство в январе призвало население готовиться к возможной войне и проявляет повышенный интерес к проверке сохранившихся бомбоубежищ.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно

Иркут 69

А они всегда так.... .лучше всех знают, чем никогда не занимались и кем не жили никогда

vad7958

Нет ни хочет народ плодиться при вашей власти...