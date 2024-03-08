Шведы, опасаясь нападения России, раскупают ядерные бомбоубежища времен холодной войны после того, как шведское правительство призвало готовиться к возможной войне, пишет Guardian со ссылкой на риелторов.

В Швеции также процветает строительство частных ядерных убежищ для богатых на случай обострения ситуации в Европе. С начала СВО и после вступления страны в НАТО многие начали опасаться нападения со стороны России, говорят эксперты.

Бомбоубежища в Швеции стали появляться во время Второй мировой войны, однако большинство было построено во время холодной войны. Чаще всего они находятся под жилыми зданиями, школами и спортзалами, а в крупных городах могут вмещать до 16 тысяч человек.

Власти завершили программу в 2002 году, и с тех пор сеть из 64 тысяч бункеров, где способны укрыться 7 миллионов человек, порядком устарела, хотя в теории их можно использовать.

Правительство в январе призвало население готовиться к возможной войне и проявляет повышенный интерес к проверке сохранившихся бомбоубежищ.