НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Перечислены причины появления шума в ушах

Источник:
Sibnet.ru
110 0

Причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера, рассказала врач-удиолог Сабрина Ли

Основным фактором риска появления шума в ушах является воздействие громких звуков, приводит издание Live Science слова врача.

При этом шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга — он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.

Другой причиной может быть износ волосковых клеток внутреннего уха. При их повреждении происходит необратимая потеря слуха, которая может сопровождаться фантомными звуками.

По словам врача, проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или из-за болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха.

Еще по теме
Диетолог перечислил связанные с белым хлебом болезни
Диетолог перечислила пять главных ошибок в женском питании
Смертельно опасные нанопластики нашли в артериях людей
Отвращение к мясу назвали признаком рака
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
54
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
53
Запад напомнил Зеленскому о необходимости платить за снаряды
49
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией
32
Российская ракета взорвалась неподалеку от Зеленского