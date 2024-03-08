Перечислены причины появления шума в ушах

Причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера, рассказала врач-удиолог Сабрина Ли

Основным фактором риска появления шума в ушах является воздействие громких звуков, приводит издание Live Science слова врача.

При этом шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга — он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.

Другой причиной может быть износ волосковых клеток внутреннего уха. При их повреждении происходит необратимая потеря слуха, которая может сопровождаться фантомными звуками.

По словам врача, проблемы со слухом часто возникают из-за закупорки ушных проходов серой или из-за болезни Меньера — негнойного заболевания внутреннего уха.