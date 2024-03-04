НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину

Источник:
ТАСС
716 14

Президент Сербии Александр Вучич считает, что западные страны рано или поздно решатся на отправку своих воинских контингентов на территорию Украины.

«Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», — приводит ТАСС мнение Вучича.

По его словам, «ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически».

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину.

После конференции представители большинства стран — участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Еще по теме
Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
Зеленский пригрозил Западу припомнить задержки с помощью
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Приднестровье запросило помощь России
Обсуждение (14)
Картина дня
Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Россия объявила в розыск экс‑посла Украины в Казахстане
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))