Вучич допустил отправку войск НАТО на Украину

Президент Сербии Александр Вучич считает, что западные страны рано или поздно решатся на отправку своих воинских контингентов на территорию Украины.

«Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет», — приводит ТАСС мнение Вучича.

По его словам, «ситуация будет ухудшаться повсюду, и нам нужно найти наилучшее возможное решение для нашей страны, быть всем вместе, чтобы защитить ее, помочь нашему народу в Косове и Метохии и защитить Косово и Метохию в составе Сербии, чтобы страна прогрессировала и росла экономически».

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину.

После конференции представители большинства стран — участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.