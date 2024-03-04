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Вынесен приговор зверски зарезавшему школьницу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденный за убийство 17-летней девушки Хушнуд Хамроев в зале суда
Осужденный за убийство 17-летней девушки Хушнуд Хамроев
Фото: © Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Советский районный суд огласил приговор гражданину Таджикистана Хушнуду Хамроеву, зверски зарезавшему школьницу в Новосибирске в июле 2022 года. Ему назначено 15,5 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Хамроев набросился с ножом на 17-летнюю девушку на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке. По данным следствия, он нанес ей не менее 17 ударов. Момент попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Девушка скончалась до приезда «скорой».

На опубликованном видео с допроса мужчина заявил, что «убил свою девушку», а поводом стала ревность. До этого он более полугода угрожал ей и избивал. Мать девушки трижды заявляла в полицию, но участковые отказывали в возбуждении уголовных дел из-за «отсутствия состава преступления».

Хамроев в 2019 году привлекался к уголовной ответственности по статьям 115 (умышленное причинение легкого вреда) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Тогда он напал на несовершеннолетнюю знакомую, приставил ей к горлу нож и требовал вернуть телефон и вейп. Его поместили в СИЗО.

Мировой суд Советского района назначил ему один год в колонии-поселении. Хамроева освободили в зале суда, так как он отбыл назначенный срок, пока шли следствие и судебное разбирательство.

Теперь мужчину судили по нескольким статьям: убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ), половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (часть 1 статьи 134 УК РФ), истязание несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), шести эпизодам угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Ему назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))