Участница детского «Голоса» попала на «Новую Фабрику звезд»

Участница проектов «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Нонна Егонян попала в команду Сергея Жукова в «Новой Фабрике звезд».

Нонна Егонян выступила на «Новой Фабрике звезд» в паре с Ани Лорак. Они исполнили песню «Удержи мое сердце».

Приглашенный член жюри Гарик Мартиросян признался, что Егонян его родственница, но он впервые видит выступление девушки вживую.

В конце передачи наставники Сергей Жуков и Сергей Шнуров разобрали фабрикантов в свои команды. Егонян выбрал Жуков.

Нонна Егонян участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи, но выбыла на этапе поединков. В «Голосе. Уже не дети» произвела фурор, развернув всех наставников, и выбрала команду Егора Крида.