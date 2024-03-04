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Участница детского «Голоса» попала на «Новую Фабрику звезд»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Новая Фабрика звезд»

Участница проектов «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Нонна Егонян попала в команду Сергея Жукова в «Новой Фабрике звезд».

Нонна Егонян выступила на «Новой Фабрике звезд» в паре с Ани Лорак. Они исполнили песню «Удержи мое сердце».

Приглашенный член жюри Гарик Мартиросян признался, что Егонян его родственница, но он впервые видит выступление девушки вживую.

В конце передачи наставники Сергей Жуков и Сергей Шнуров разобрали фабрикантов в свои команды. Егонян выбрал Жуков.

Нонна Егонян участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи, но выбыла на этапе поединков. В «Голосе. Уже не дети» произвела фурор, развернув всех наставников, и выбрала команду Егора Крида.

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Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))