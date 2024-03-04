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Валиева рассказала о допинге японскому телеканалу

Источник:
Sibnet.ru
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Камила Валиева
Фото: © ФФККР

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за допинг, в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что не принимала допинг сознательно.

«Я не принимала допинг сознательно, и я старалась все делать по… Мы все-таки проходим курсы РУСАДА, и я старалась максимально следовать правилам», — сказала Валиева в фильме, опубликованном в телеграм-канале TeamTutberidze.

NHK выпустил 30-минутный фильм «Девушка по имени Отчаяние. Исповедь российской фигуристки Валиевой». Съемки проходили перед сезоном 2023/2024, когда еще не был оглашен вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Валиева приехала на Олимпиаду в Пекине фавориткой: ей прочили две медали высшей пробы. Фигуристка выиграла золото в командном турнире, и тогда выяснилось, что в ее пробе с чемпионата России обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

В начале января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Защита фигуристки не смогла доказать, что препарат попал в ее организм случайно: через десерт, приготовленный ее дедушкой (отцом бывшего отчима) на доске, где он измельчал свои лекарства.

Фигуристку отстранили на четыре года с 25 декабря 2021-го с лишением наград — золота командного турнира Олимпиады, чемпионата Европы и трех медалей чемпионата России. Сборная России вместо золота командного турнира получила бронзу.

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corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально