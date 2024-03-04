Билли Айлиш рассталась с бойфрендом из‑за сна с Кристианом Бэйлом

Американская певица Билли Айлиш призналась в интервью, что сон с Кристианом Бэйлом побудил ее к расставанию с молодым человеком.

«Должна сказать правду. Пару лет назад мне приснился сон, в котором был Кристиан Бэйл, и это было в маленьком кафе, залитом солнцем, и это заставило меня осознать, что я должна расстаться со своим парнем. Я проснулась и пришла в себя. Все кончено», — рассказалаАйлиш.

О каком именно молодом человеке шла речь, певица не рассказала. СМИ предполагают, что речь шла о солисте The Neighbourhood Джесси Разерфорде.