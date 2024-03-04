Чемезов сообщил о принятии танка «Армата» на вооружение

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал Чемезов РИА Новости.

В апреле 2023 года стало известно, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Впервые в боевых условиях танки Т-14 опробовали в Сирии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что испытания «Арматы» еще не завершены.

Танк Т-14 «Армата» имеет уникальную компоновку — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.