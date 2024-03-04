НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чемезов сообщил о принятии танка «Армата» на вооружение

Источник:
РИА Новости
444 10
Танка Т-14 «Армата»
Танка Т-14 «Армата»
Фото: Dkzeo / CC BY-SA 4.0

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — сказал Чемезов РИА Новости.

В апреле 2023 года стало известно, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Впервые в боевых условиях танки Т-14 опробовали в Сирии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что испытания «Арматы» еще не завершены.

Танк Т-14 «Армата» имеет уникальную компоновку — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

Еще по теме
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
Шольц объяснил отказ передавать ракеты Украине их угрозой Москве
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Приднестровье запросило помощь России
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Обсуждение (10)
Картина дня
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Уничтожение танка Abrams дронами «Упырь» показали на видео
Наступила короткая рабочая неделя
Валиева рассказала о допинге японскому телеканалу
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально