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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие с польской стороны, вышла за пределы «и экономики, и морали».

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — цитирует ТАСС Зеленского.

Зеленский считает, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины, и протестуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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