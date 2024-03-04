Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие с польской стороны, вышла за пределы «и экономики, и морали».

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — цитирует ТАСС Зеленского.

Зеленский считает, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины, и протестуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции.