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СКА удалось победить «Торпедо» только во втором овертайме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал СКА

Второй матч петербургским СКА и нижегородским «Торпедо» длился больше 92 минут, командам пришлось потратить два овертайма, чтобы забросить победную шайбу.

В основной время лучше смотрелись нижегородцы. Они были наглее и активнее, что принесло «Торпедо» две первые шайбы.

СКА активировались к третьему периоду, сравнять счет помогло меньшинство соперника: подопечные Романа Ротенберга вышли вшестером, сняв вратаря, против четырех полевых. Большинство удалось реализовать.

Выяснять победителя пришлось в двух овертайма. По правилам плей-офф, овертаймы длятся по 20 минут, а буллиты не пробиваются.

В конце в второго овертайма СКА почти не выходил из зоны «Торпедо», заставляя нижегородцев обороняться. Прессинг сработал за восемь минут концовки, СКА забросил и победил со счетом 3:2. Счет в серии стал 1:1, следующие две игры серии пройдут в Нижнем Новгороде.

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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

nicollaich

Жена байдена-самая лучшая жена.

Удавиков

англосаксы всегда всё делают исподтишка