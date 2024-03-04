СКА удалось победить «Торпедо» только во втором овертайме

Второй матч петербургским СКА и нижегородским «Торпедо» длился больше 92 минут, командам пришлось потратить два овертайма, чтобы забросить победную шайбу.

В основной время лучше смотрелись нижегородцы. Они были наглее и активнее, что принесло «Торпедо» две первые шайбы.

СКА активировались к третьему периоду, сравнять счет помогло меньшинство соперника: подопечные Романа Ротенберга вышли вшестером, сняв вратаря, против четырех полевых. Большинство удалось реализовать.

Выяснять победителя пришлось в двух овертайма. По правилам плей-офф, овертаймы длятся по 20 минут, а буллиты не пробиваются.

В конце в второго овертайма СКА почти не выходил из зоны «Торпедо», заставляя нижегородцев обороняться. Прессинг сработал за восемь минут концовки, СКА забросил и победил со счетом 3:2. Счет в серии стал 1:1, следующие две игры серии пройдут в Нижнем Новгороде.