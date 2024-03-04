Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»

Члены жюри «Маски» в третьем выпуске пятого сезона решили разоблачить Мотылька и сумели угадать артиста, кто скрывался под маской.

В номинацию попали Мотылек, Водяной и Матрешка. Зрители спасли Водяного, а большинство судей проголосовали за спасение Матрешки.

Судьи предположили, что за маской Мотылька скрывается Настасья Самбурская, только Филипп Киркоров решил, что там Анастасия Волочкова. Большинство оказались правы — за маской Мотылька была Самбурская.

В пятом сезоне «Маски» остались 12 участников: Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Арлекин, Перец, Кактус, Щенок, Водяной, Бабочка и Акула.

Во втором выпуске члены жюри разоблачили Кукурузу. Под маской скрывался ведущий Сергей Майоров.