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Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри «Маски» в третьем выпуске пятого сезона решили разоблачить Мотылька и сумели угадать артиста, кто скрывался под маской.

В номинацию попали Мотылек, Водяной и Матрешка. Зрители спасли Водяного, а большинство судей проголосовали за спасение Матрешки.

Судьи предположили, что за маской Мотылька скрывается Настасья Самбурская, только Филипп Киркоров решил, что там Анастасия Волочкова. Большинство оказались правы — за маской Мотылька была Самбурская.

В пятом сезоне «Маски» остались 12 участников: Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Арлекин, Перец, Кактус, Щенок, Водяной, Бабочка и Акула.

Во втором выпуске члены жюри разоблачили Кукурузу. Под маской скрывался ведущий Сергей Майоров.

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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

nicollaich

Жена байдена-самая лучшая жена.