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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ефрейтор в одиночку заставил отступить подразделение ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Ефрейтор российской армии Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавших на его позицию украинское подразделение, сообщили в Минобороны России.

Взвод Верхоланцева занимал оборону на одном из тактически значимых направлений. «Украинские боевики при проведении очередной вылазки внезапно перешли в наступление при поддержке бронетехники. Ефрейтор Верхоланцев, находясь на выгодной огневой точке, успешно уничтожал живую силу противника», — рассказали в Минобороны.

«Обнаружив позицию Михаила, противник сосредоточенным огнем пытался подавить огневую точку. Несмотря на обстрел из танка и гранатометов, гвардии ефрейтор Верхоланцев, используя заранее подготовленные укрытия, сменил огневую позицию, выйдя во фланг штурмовой группы боевиков. Точным огнем из стрелкового оружия и гранатами уничтожил нескольких боевиков и заставил отступить», — отметили в военном ведомстве.

Когда ефрейтор убедился, что противник отступает, он скрытно переместился к своему взводу и начал оказывать первую помощь раненым сослуживцам.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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