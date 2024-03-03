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Мошенники придумали схему с трансляцией экрана смартфона

Источник:
ТАСС
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Приложение Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Сбер предупредил о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка, появившейся в популярных мессенджерах.

Мошенники создает в мессенджере аккаунт, якобы принадлежащий Сберу, - с названием, имитирующим номер 900 и логотипом банка. С этого профиля злоумышленник делает первый звонок, представляясь сотрудником банка, и спрашивает человека, обновлял ли он мобильное, рассказали ТАСС в Сбере.

Если ответ отрицательный, «работник» сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста банка, который поможет обновить приложение. Сообщник мошенника звонит с другого аккаунта или даже в другом мессенджере, где есть функция трансляции экрана во время видеозвонка.

Путаница с разными «специалистами» нужна, чтобы дезориентировать человека. Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. А потом просит включить режим демонстрации экрана.

После этого человека просят зайти в мобильное приложение банка. Трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в смс от банка.

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