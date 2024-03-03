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Астрономы нашли самую тяжелую пару черных дыр

Источник:
«Лента.ру»
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Пара сверхмассивных черных дыр в эллиптической галактике B2 0402+379
Пара сверхмассивных черных дыр в эллиптической галактике B2 0402+379
Фото: © NASA

Астрономы взвесили самую тяжелую пару сверхмассивных черных дыр из когда-либо обнаруженных. Расположена она в эллиптической галактике B2 0402+379.

Наблюдения сверхмассивной черной дыры с помощью телескопа Gemini North на Гавайях показали, что она представляет собой единственную двойную черную дыру, в которой оба компонента можно увидеть по-отдельности, приводит «Лента.ру» отчет ученых.

При этом расстояние между дырами составляет всего 24 световых года. Хотя такая близость предполагает относительно скорое слияние, система находится в этом состоянии уже более трех миллиардов лет.

Астрономы измерили скорость звезд по мере приближения к центру галактику, что позволило определить общую массу черных дыр. Она оказалась в 28 миллиардов раз больше массы Солнца, что делает эту пару самой тяжелой двойной черной дырой из когда-либо измеренных.

Если они сольются, то породят гравитационные волны, которые будут в сто миллионов раз мощнее, чем волны, возникающие в результате слияния черных дыр звездных масс.

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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

он верит синагоге и в призраков))))

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

Asd10

Наверное речь о том, что украинские жинки прекрасно, на инстинктивнм уровне, понимают, что рожать для...