Астрономы нашли самую тяжелую пару черных дыр

Астрономы взвесили самую тяжелую пару сверхмассивных черных дыр из когда-либо обнаруженных. Расположена она в эллиптической галактике B2 0402+379.

Наблюдения сверхмассивной черной дыры с помощью телескопа Gemini North на Гавайях показали, что она представляет собой единственную двойную черную дыру, в которой оба компонента можно увидеть по-отдельности, приводит «Лента.ру» отчет ученых.

При этом расстояние между дырами составляет всего 24 световых года. Хотя такая близость предполагает относительно скорое слияние, система находится в этом состоянии уже более трех миллиардов лет.

Астрономы измерили скорость звезд по мере приближения к центру галактику, что позволило определить общую массу черных дыр. Она оказалась в 28 миллиардов раз больше массы Солнца, что делает эту пару самой тяжелой двойной черной дырой из когда-либо измеренных.

Если они сольются, то породят гравитационные волны, которые будут в сто миллионов раз мощнее, чем волны, возникающие в результате слияния черных дыр звездных масс.