Зеленский пригрозил Западу припомнить задержки с помощью

Украина не сможет понять и не сумеет забыть промедление Запада с новой помощью, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Украина «не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и, когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону», цитирует РБК Зеленского.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть. Мир будет помнить это», — добавил президент Украины.

Конгресс США с осени не может согласовать законопроект о помощи зарубежным партнерам, в числе которых Украина. Демократы требуют 60 миллиардов долларов для военной помощи украинской армии, республиканцы, контролирующие палату представителей, не соглашаются одобрить инициативу.

Президент Джо Байден заявлял, что промедление с предоставлением помощи приведет к «ужасным последствиям» для Украины.