НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пригрозил Западу припомнить задержки с помощью

Источник:
РБК
696 3

Украина не сможет понять и не сумеет забыть промедление Запада с новой помощью, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Украина «не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и, когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону», цитирует РБК Зеленского.

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть. Мир будет помнить это», — добавил президент Украины.

Конгресс США с осени не может согласовать законопроект о помощи зарубежным партнерам, в числе которых Украина. Демократы требуют 60 миллиардов долларов для военной помощи украинской армии, республиканцы, контролирующие палату представителей, не соглашаются одобрить инициативу.

Президент Джо Байден заявлял, что промедление с предоставлением помощи приведет к «ужасным последствиям» для Украины.

Еще по теме
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
Жена Байдена заявила, что Трамп «издевается над женскими телами»
Подтвержден разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Маск поддержал признание Крыма и Донбасса российскими
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Приднестровье запросило помощь России
Ученые пообещали рекордную жару в 2024 году из‑за Эль‑Ниньо
Обсуждение (3)
Картина дня
Шольц рассказал, как британцы помогают убивать россиян
Ефрейтор в одиночку заставил отступить подразделение ВСУ
Газовые плиты оказались опасны для здоровья
Сексолог посоветовал не снимать во время полового акта носки
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

он верит синагоге и в призраков))))

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

Asd10

Наверное речь о том, что украинские жинки прекрасно, на инстинктивнм уровне, понимают, что рожать для...