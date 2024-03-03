Жена президента США Джилл Байден заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин.

«Он всю свою жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, он не уважает наши достижения, он хвастается насилием», — приводит ТАСС заявление первой леди США.

С такими словами супруга президента выступила на запуске кампании «Женщины за Байдена» в Атланте (штат Джорджия), цель которой — убедить женщин поддержать переизбрание президента Джо Байдена.

По данным социологических опросов, предвыборный рейтинг Трампа на несколько процентов опережает рейтинг Байдена.