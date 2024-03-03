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Жена Байдена заявила, что Трамп «издевается над женскими телами»

Источник:
ТАСС
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Жена президента США Джилл Байден заявила, что бывший американский лидер Дональд Трамп представляет опасность для женщин.

«Он всю свою жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, он не уважает наши достижения, он хвастается насилием», — приводит ТАСС заявление первой леди США.

С такими словами супруга президента выступила на запуске кампании «Женщины за Байдена» в Атланте (штат Джорджия), цель которой — убедить женщин поддержать переизбрание президента Джо Байдена.

По данным социологических опросов, предвыборный рейтинг Трампа на несколько процентов опережает рейтинг Байдена.

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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

он верит синагоге и в призраков))))

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

Asd10

Наверное речь о том, что украинские жинки прекрасно, на инстинктивнм уровне, понимают, что рожать для...