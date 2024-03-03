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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Подтвержден разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны Германии подтвердило, что разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — цитирует ТАСС представителя Минобороны Германии.

В пятницу, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора инспектора германских ВВС Инго Герхартца, начальника отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудников центра воздушных операций космического командования по фамилии Фенске и Фроштедте.

Немецкие военные в «прослушке» обсуждают возможность применения крылатых ракет Taurus для атаки на Крымский мост, при этом один из них обращает внимание на необходимость запустить по российскому объекту от 10 до 20 снарядов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

он верит синагоге и в призраков))))

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

Asd10

Наверное речь о том, что украинские жинки прекрасно, на инстинктивнм уровне, понимают, что рожать для...