Министерство обороны Германии подтвердило, что разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — цитирует ТАСС представителя Минобороны Германии.

В пятницу, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора инспектора германских ВВС Инго Герхартца, начальника отдела операций и учений Франком Грефе и сотрудников центра воздушных операций космического командования по фамилии Фенске и Фроштедте.

Немецкие военные в «прослушке» обсуждают возможность применения крылатых ракет Taurus для атаки на Крымский мост, при этом один из них обращает внимание на необходимость запустить по российскому объекту от 10 до 20 снарядов.