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Запертого в квартире мальчика спасли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска спасли восьмилетнего мальчика, который оказался на длительное время заперт в квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Установлено, что восьмилетний ребенок находился длительное время без присмотра в запертой квартире на улице Сиреневой», — сказано в сообщении.

Пресс-служба МАСС уточнила, что в пятницу, 1 марта на телефон дежурного поступила информация, что в квартире заперт ребенок, он зовет на помощь. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в помещение. Со слов ребенка, он двое суток находился один и был очень голоден.

«Органами прокуратуры организована проверка по факту оставления матерью ребенка одного в квартире на длительное время в Советском районе Новосибирска», — сообщили в прокуратуре.

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