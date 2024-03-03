Украина атаковала Крым десятками дронов

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 3 марта сбили над Крымом 38 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», сказано в сообщении.

Это одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью.