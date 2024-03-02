Путин назвал главную силу России

Братство народов было и остается главной опорой и преимуществом России, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой», — сказал Путин в ходе своего видеообращения.

По словам главы государства, именно братство выручало российское государство «на всех поворотах истории», помогало «покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении», а также одержать победу во Второй мировой войне и «сокрушить нацизм».

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран.