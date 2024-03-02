Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора немецких военных

Разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили, сообщил представитель министерства обороны Германии.

Однако Минобороны ФРГ уточнило, что пока не может с уверенностью сказать, была ли откорректирована запись разговора военнослужащих бундестага перед публикацией, передает агентство DPA.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — пояснил представитель ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование инцидента с публикацией записи разговора представителей Вооруженных сил Германии о планах атаки на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.