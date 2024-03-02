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Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора немецких военных

Источник:
Sibnet.ru
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Разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили, сообщил представитель министерства обороны Германии.

Однако Минобороны ФРГ уточнило, что пока не может с уверенностью сказать, была ли откорректирована запись разговора военнослужащих бундестага перед публикацией, передает агентство DPA.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — пояснил представитель ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование инцидента с публикацией записи разговора представителей Вооруженных сил Германии о планах атаки на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

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Топ комментариев

Asd10

Никто вам и не обещал, что вам будет приятно.

mosquito__2010

Вас сегодня оберегают, скажи спасибо , но я думаю ты успел прочитать мой вопрос.

mosquito__2010

Ваш бандеровский пронацистский режим действительно будет счищен с Украины. Последователи нацистских идей...

mosquito__2010

А ты почему не на СВО ? Ты школьник или инвалид ?