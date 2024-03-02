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Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня

Источник:
Sibnet.ru
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Россия в ближайшее время массово поставит на боевое дежурство ракетный комплекс РС-28 «Сармат», который способен поражать на территории противника сразу несколько стратегических целей одновременно.

«Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо», — пишет британское издание Express, отмечая при этом способность «Сармата» устроить «конец света».

В ракету заложена технология «орбитальной бомбардировки» с нанесением удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых средств батарей ПРО.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» уже поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован на боевом дежурстве в районах базирования.

РС-28 «Сармат» — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая способна преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Согласно открытым данным, дальность полета «Сармата» составляет 18 тысяч километров, полезная нагрузка — до 10 тонн. Ракета может оснащаться боевыми блоками «Авангард», которые развивают гиперзвуковую скорость.

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