Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. На ней обсуждаются планы атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

Перехваченная 40-минутная беседа прошла 19 февраля 2024 года. Ее участники — начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц, а также два сотрудника центра воздушных операций бундесвера по фамилиям Фенске и Фроштедте.

В ходе этих переговоров немецкие военные планируют уничтожение Крымского моста с помощью ракет Taurus, которые Берлин намерен передать ВСУ. Они утверждают, что вопрос поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину поручил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«По поводу уничтожения моста — мы интенсивно занимались этим вопросом. И, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не двадцать ракет», — говорит один из офицеров.

Другой предлагает использовать для уничтожения Крымского моста французский истребитель Dassault Rafale. В целом немецкие военные допускают передачу Киеву 100 таких ракет с дальностью применения свыше 500 километров.