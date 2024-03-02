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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский снайпер в одиночку ликвидировал отделение ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский разведчик-снайпер с позывным «Шика» за одну ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец при этом действовал в одиночку.

Снайпер находился на свободной охоте. В одну из ночей на его замаскированную позицию вышли восемь украинских военнослужащих, передает «Звезда». В результате семь бойцов ВСУ были убиты, а восьмой уполз с ранением с живот.

Отмечается, что снайпер отработал цели под постоянным огнем из миномета ВСУ по своей позиции на протяжении получаса. В целом уничтожение отделение заняло у российского военнослужащего четыре часа.

Снайпер уточнил, что занимался поддержкой мотострелковых и танковых подразделений, его главной задачей была ликвидация личного состава ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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