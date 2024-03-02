Зафиксирован странный эффект аномальной магнитной зоны на Земле

Китайские ученые обнаружили необычный эффект у Южно-Атлантической аномалии — большого региона овальной формы в магнитном поле Земли, расположенным над Южной Америкой и югом Атлантики.

Согласно спутниковым наблюдениям, эта зона вызывает существенные ослабления полярных сияний в Южном полушарии Земли. Южно-Атлантическая аномалия представляет собой участок, где магнитосфера планеты наиболее тонкая.

Исследователи отмечают, что ослабленные магнитные колебания аномалии уменьшают количество энергии, которую могут передать в атмосферу солнечные частицы, но физика ослабленного полярного сияния до конца не понятна.

Между атмосферой и солнечной энергией могут существовать эффекты обратной связи. Подобные исследования позволят выяснить, наблюдается ли подобное на других планетах с атмосферой.