Икона стиля и дизайнер Айрис Апфель скончалась в 102 года

Американская икона стиля и революционер в мире моды Айрис Апфель скончалась в пятницу, 1 марта.

Апфель умерла на 103-м году жизни в своем доме в Палм-Бич, сообщила The Guardian в субботу ее агент Лори Сейл.

Айрис Апфель считалась иконой стиля и революционером в мире моды (за индивидуальность Metropolitan Museum однажды даже наградил ее персональной выставкой).

«Нельзя указывать другим, что носить, но думаю, если каждый будет относиться с уважением к себе и своему внешнему виду, мир станет чуточку лучше. Думайте головой, не забывайте об окружающих. И время от времени смотрите на себя в зеркало», — говорила она.

Айрис Апфель в 102 года Фото: © @iris.apfel

Дизайнер в 1950-х годах вместе со своим мужем Карлом открыла текстильную компанию «Old World Weavers», занимавшуюся реставрацией старинных тканей.

Основными клиентами компании были музеи. С 1950 по 1992 гг. компания Айрис принимала участие в ряде проектов реставрационных работ, включающих заказы Белого дома для девяти президентов: Гарри Трумэна, Дэвида Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональда Рейгана и Билла Клинтона.

В последние годы жизни Айрис была лицом последней кампании косметического бренда «MAC», чей лозунг — «красота вне возрастных рамок». Также женщина запустила собственную линию украшений под названием «Iris Apfel Jewellery».