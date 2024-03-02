Маск поддержал признание Крыма и Донбасса российскими

Предприниматель Илон Маск поддержал заявление основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который заявил о необходимости завершить конфликт на Украине с признанием за Россией Крыма и Донбасса.

Маск в соцсети Х, комментируя пост основателя Blackwater о том, что «западная оборонная база смешна» и «никто не пойдет на войну с русским медведем», написал: «К сожалению, это правда».

По мнению основателя частной военной компании, Украина уничтожает себя демографически, поскольку у страны недостаточно живой силы. Принс считает, что худой мир лучше любого представления о войне.

«Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — призвал основатель Blackwater

По его мнению, американские налогоплательщики не должны тратить еще 100 миллиардов долларов на поддержку Украины, в которой процветает коррупция.