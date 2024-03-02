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Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке

Источник:
Sibnet.ru
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Инстасамка в 12-м сезоне
Инстасамка в 12-м сезоне "Голоса"
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Дарья Зотеева (Инстасамка) выступила на слепых прослушиваниях в «Голосе» и смога развернуть трех наставников, которые откликнулись не на вокальные данные участницы.

Инстасамка спела свой хит «За деньги да». Наставники начали переговариваться между собой, утверждая, что это оригинальный исполнитель. Ради смеха Полина Гагарина, Zivert и Владимир Пресняков развернулись к исполнительнице.

Когда началось обсуждение, наставники пошутили, что в пении Инстасамки чувствовалась, что она начала заниматься вокалом.

Также Зотеева напомнила Гагариной, что та однажды пригрозила ее придушить. Гагарина вспомнила, что это было связано с одной ужасной песней. Артистка отметила, что будучи матерью, она хочет, чтобы ее дети слушали хорошую музыку с правильными смыслами.

Инстасамка объявила со сцены, что повзрослела и поняла, что ее прошлая позиция была неверной. Теперь она избегает нецензурных слов в песнях и пытается склонить родителей своих поклонников на свою сторону.

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