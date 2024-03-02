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Матч «Торпедо» и СКА стал самым ярким во втором дне плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Торпедо»

Матч «Торпедо» и СКА стал самым ярким событием второго игрового дня плей-офф, нижегородцы уверенно обыграли петербуржцев со счетом 2:5 и вышли вперед в сети 1/16 Кубка Гагарина.

«Торпедо» совершил сенсацию, показав такой результат в плей-офф со СКА. При этом на радость болельщиков, дублем отметился Василий Атанасов, который в конце регулярки пропустил много матчей из-за травмы.

Еще один дубль оформил Сергей Гончарук, а пятую шайбу забросил Владислав Фирстов. Со стороны СКА отличились Сергей Толчинский и Василий Глотов.

Также в пятницу, 1 марта, прошли матчи «Металлурга» и «Амура» (2:1) и «Авангарда» и «Лады» (5:1). В обеих играх результат оказался довольно предсказуемым — команды с более высоким номером «посева» одержали победы.

На момент публикации, все команды кроме минского и московского «Динамо» отыграли по одной игре 1/16 Кубка Гагарина. Динамовцы стартуют 2 марта.

В субботу 2 марта сыграют «Салават Юлаев» — «Трактор» (14.30 мск), «Динамо М» — «Динамо Мн» (17.00 мск), «Локомотив» — ЦСКА (17.00 мск), «Спартак» — «Северсталь» (17.00 мск), «Ак Барс» — «Автомобилист» (17.00 мск).

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