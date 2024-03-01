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Стали известны подробности задержания лидера «Спартака» Промеса в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Квинси Промес
Фото: © ФК «Спартак»

Форварда московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за бегства с места ДТП на территории страны. Власти Нидерландов обсуждают возможность экстрадиции футболиста, осужденного на родине по двум статьям.

Промес вместе с командой находился на сборах в ОАЭ. Полиция Дубая в четверг задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, а затем его доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». О причинах задержания официально не сообщалось.

Нападающий попал в аварию и сбежал с места происшествия, написал журналист Иван Карпов в телеграм-канале. По данным SHOT, суд по делу футболиста в ОАЭ планируется 4 марта. Промесу может грозить до трех лет тюрьмы.

Также власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции Промеса, сообщил телеканал NOS. На родине футболиста в феврале приговорили к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. Летом 2023 года он получил 18 месяцев тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Спорт #Футбол
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