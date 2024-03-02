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Ученые нарушили фундаментальный закон природы

Источник:
Nature Nanotechnology
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Фото: jared / Attribution License

Британские ученые из Оксфордского университета преодолели один из фундаментальных законов физики, в соответствии с которым частицы с одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга.

Исследователи выяснили, что частицы с одинаковым зарядом по-разному ведут себя в различных растворителях. Так, в спиртах положительно заряженные частицы притягиваются друг к другу на больших расстояниях, тогда как в растворах другого типа притяжение возникает между отрицательно заряженными элементами.

Команда химиков с помощью микроскопии отследила отрицательно заряженные микрочастицы кремнезема, взвешенные в воде. В результате оказалось, что обнаружила, что частицы притягиваются друг к другу, образуя гексагонально расположенные кластеры. Такое поведение нарушает главный принцип электромагнетизма.

По расчетам ученых, для отрицательно заряженных частиц в воде существует сила притяжения, которая перевешивает электростатическое отталкивание на больших расстояниях. При этом эффект зависит от уровня кислотности раствора pH.

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