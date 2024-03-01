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Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в авторитаризме

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо», — приводит РИА Новости слова Тимошенко, сказанные ей в интервью немецкому каналу ZDF.

В январе американский журнал The American Conservative сообщил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о «свободолюбивой демократии», но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение.

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