Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо», — приводит РИА Новости слова Тимошенко, сказанные ей в интервью немецкому каналу ZDF.

В январе американский журнал The American Conservative сообщил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о «свободолюбивой демократии», но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение.