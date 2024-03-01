Бузова осудила Ивлееву за пренебрежение к президенту

Ольга Бузова прокомментировала слова блогера Анастасии Ивлеевой о том, что та впервые посмотерла послание президента.

«Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30 (лет) впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — сказала Бузова.

Ведущая добавила, что Ивлеевой не поможет бадлон (водолазка), чтобы заново заслужить любовь и доверие аудитории. Речь о том, что блогер извинялась за «голую» вечеринку именно в этом предмете гардероба.

«Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений, и публично осуждала меня», — добавила артистка.

Ранее Ивлеева опубликовала в телеграм-канале сообщение о том, что впервые посмотрела послание президента.

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала она.